Bakanlar Akar ve Varank ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Türkiye'nin öncü askeri araştırma ve geliştirme kurumlarından biri olan TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ve diğer yetkililer tarafından karşılanan heyet, yürütülen projelere ilişkin brifing aldı, geliştirilen yerli ve milli mühimmat ve sistemleri inceledi.