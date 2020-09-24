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    • 24.09.2020 11:16
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    Valiliği açıkladı! Toplu taşıma araçlarında eldiven takmak artık zorunlu!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün 'de de yeniden artışa geçmesinin ardından önlemler artırıldı. Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şehirler arası ve şehir içi araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanması, bilet sisteminin mümkün olmadığı durumlarda ise para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanması zorunlu hale getirildi.

    Toplu taşıma araçlarında eldiven takmak artık zorunlu!

    Tuncel'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası ve şehir içi araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanması, bilet sisteminin mümkün olmadığı durumlarda ise para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanması zorunlu hale getirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni ek kararlar aldı.

    Bu kapsamda kent genelinde şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda ise para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına oy birliğiyle karar verildi.

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