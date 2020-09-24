Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2020 11:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2020 11:31
    ABONE OL

    Üniversitesi'nde gönüllü lamaları başladı! Günde 10 gönüllüye aşı yapılacak

    Son dakika haberine göre 'de geliştirilen nın 'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı.

    Haberler Güncel Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı! Günde 10 gönüllüye aşı yapılacak
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri