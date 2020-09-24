Son dakika haberine göre Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Türkiye'nin pandemiyle mücadelesi sürüyor. Gelen son bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi. Son dakika: Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı 32 milyonu aştı Türkiye'de ilk aşı denemesi yapıldı! Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı?