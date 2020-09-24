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    • 24.09.2020 16:56
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    Son dakika: 'da öğrenci ve personel servis ücretlerine

    Son dakika haberine göre 'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında teklifi toplantısında kabul edildi.

    İstanbul'da öğrenci ve personel servis ücretlerine zam

    Ulaşım Koordinasyon Merkezi () toplantısı Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı.

    Toplantıda öğrenci ve personel servisleri ücretlerine yüzde 11.50 oranında önerisi de oylamaya sunuldu.
    Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, pandemi nedeniyle Mart ayından beri çalışmadıklarını, şimdi ise sadece 1. sınıf öğrencilerinin taşındığını kaydettiler. Sektör temsilcileri zammın yetersiz olduğunu söylediler. Açıklamaların ardında yapılan oylamada zam kararı oybirliği ile kabul edildi.
    Oylamanın ardından söz alan sektör temsilcileri, pandemi kısıtlamaları nedeniyle velilerle sorun yaşadıklarını, fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu bu konuda da düzenleme yapılmasını istediler.

    Yapılan açıklamaların ardından komisyondan ise pandemi nedeniyle taşımacılıkla ilgili kısıtlama olursa zam oranının tekrar UKOME gündemine taşınacağı açıklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da öğrenci ve personel servis ücretlerine zam
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