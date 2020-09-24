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    Son dakika: 'li 'nin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi

    Son dakika haberine göre Büyükşehir Belediyesinin () 6 bin yeni taksi teklifi, () yapılan oylama ile alt komisyona havale edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan , korsan taksiciliğin son bulmasını istedi.

    İBB'nin teklifi alt komisyona havale edildi

    Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplandı.

    Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, 'da taksi sayısının kiralık yöntemle 6 bin artırılması istendi.

    İBB'nin İTÜ'de görevli üç akademisyene hazırlattığı raporda, İstanbul'da 40 bin taksiye ihtiyaç olduğu savunuldu.

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan , korsan taksiciliğin son bulmasını istedi.

    Eleştirilere cevap veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, sayıya UKOME'nin, modelin ne olacağına ise Meclis ve encümenin karar vereceğini söyledi.

    Demir, amaçlarının kamunun işlettiği bir taksi sistemini ortaya koyarak taksi kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, "Plakalar kamuda kalacak. Özel kişilere satılıp ranta açılmayacak." diye konuştu.

    Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Memiş Apaydın, İBB'nin hazırlattığı raporun 2016'daki raporun özeti olduğunu ve 2020 yılı ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, öncelikle sektörün sorunlarının masaya yatırılarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

    Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Çağlar, konuşmaların ardından teklifin yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edilmesini oyladı. Teklif, oy birliği ile alt komisyona havale edildi.

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