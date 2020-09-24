Kapalıçarşı duvarları ve sokakları yenileniyor!

İstanbul'un önemli tarihi ve turistik merkezlerinden Kapalıçarşı'nın beden duvarları ve sokaklarının yenilenmesi çalışması başlıyor.

İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından haziran ayında imzalanan protokole göre ihale gerçekleştirildi. Buna göre, sözleşmesi imzalanan çalışmayla, 65 bin metrekarelik bir alanda restorasyon yapılarak çarşının sokakları ve beden duvarları yenilenecek.





55 milyon TL bedelle gerçekleştirilecek çalışmaların ilk yıl 10 milyon TL, 2. yıl 12 Milyon 500 bin TL olmak üzere toplam 22 Milyon 500 bin TL, kısmı ve yıllara sari fiyat artışı olması durumunda ise 5 Milyon lirayı aşmayacak şekilde fiyat farkı valilik tarafından karşılanacak.





Ayrıca 2 milyon 500 bin TL kısmı belediye tarafından karşılanacak. Ayrıca işin ihalesi, uygulama kapsamında karşılaşılan sorunların giderilmesi için işin takibi, işin kontrollüğü ve işin her aşamasında metraja uygun hak edişlerin çıkarılması çalışmalarını Fatih Belediyesi yürütecek. Kapalıçarşı yönetimi de ihalenin bedelinin ödenmesi için yıllık en az 20 milyon TL olmak kaydıyla ödenek sağlayacak.