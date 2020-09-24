İstanbul bu gece deprem olacak mı? 24 Eylül İstanbul depremi öncü mü? Bu gece deprem olur mu?

24 Eylül İstanbul depremi öncü mü? İstanbul'da 4.2 şiddetinde meydana gelen ve vatandaşları korkutan depremin ardından akıllara büyük İstanbul depremi geldi. Uzmanlar yıllardır büyük İstanbul depremi hakkında uyarılarda bulunuyor. Bugün depremin öncü olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, bu gece deprem olur mu? İstanbul bu gece deprem olacak mı? İşte uzmanlardan son yorumlar!
İSTANBUL'DA PANİK YARATAN DEPREM!
Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan şiddetli hissedildi!
24 EYLÜL İSTANBUL DERPEMİ ÖNCÜ MÜ?
A Haber canlı yayınında konuşan jeoloji uzmanı Doç. Dr. Tolga Bekler, depremle ilgili ilk yorumlarda bulundu. Bekler depremle ilgili yaptığı açıklamada depremi orta büyüklüğün altında olarak nitelendirdi.
Depremin Orta Marmara çukurluğunda olduğunu belirten Bekler şu ifadeleri kullandı:
"Bakıldığı zaman bu bölgedeki fayların gerilme potansiyeli sonucunda oluşan bir deprem. Dolayısıyla çok büyük bir deprem değil. Heyecan ya da panik oluşturabilecek bir deprem de değil. Şu an için artçıları pek görülmüyor. Olsa dahi birkaç tane belki 4.0'ün altında olması mümkün. Ancak bunların herhangi bir yıkım veya hasar verme özelliği düşük.
Marmara Denizi'nden geçen tek bir fay hattı yoktur. Birden fazla çoklu kırık sistemlerinin oluşturduğu bir bölgedir. Dolayısıyla bu bölge içerisinde farklı uzunluklara sahip segment diye tabir ettiğimiz irili ufaklı faylar vardır. Bugün meydana gelen deprem de o faylardan birisinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla tam bir fay boyunu etkileyecek depremden şu an için söz etmemiz söz konusu değildir. Marmara Denizi içerisindeki fayların sismik aktivitesi, buralarda bu şiddette depremleri üretebilecek potansiyele sahiptir. Bu gibi depremler sürpriz olan depremler değildir."
BİR YIL ÖNCE AYNI YERDE OLMUŞTU!
İstanbul ve çevresini korkutan 4.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi çevresinde hissedildi.
Sarsıntı hemen, bir yıl önceki 5.8 büyüklüğündeki depremi akıllara getirdi. İki depremin de merkez üsleri aynı nokta. Sarsıntıların gerçekleştiği yer, Silivri ve Marmara Ereğlisi'ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta.
Dahası 5.8 büyüklüğündeki deprem 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. Bir yıl sonra aynı nokta bu kez 4.2'yle sallandı.
Geçtiğimiz ay Alman Deutsche Welle'ye konuşan Almanya Potsdam merkezli Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (GFZ) sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, 5.8'in tetikleyici bir etkisi olmadığını söylemişti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA!
İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.