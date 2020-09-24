İstanbul bu gece deprem olacak mı? 24 Eylül İstanbul depremi öncü mü? Bu gece deprem olur mu?

Marmara Denizi'nden geçen tek bir fay hattı yoktur. Birden fazla çoklu kırık sistemlerinin oluşturduğu bir bölgedir. Dolayısıyla bu bölge içerisinde farklı uzunluklara sahip segment diye tabir ettiğimiz irili ufaklı faylar vardır. Bugün meydana gelen deprem de o faylardan birisinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla tam bir fay boyunu etkileyecek depremden şu an için söz etmemiz söz konusu değildir. Marmara Denizi içerisindeki fayların sismik aktivitesi, buralarda bu şiddette depremleri üretebilecek potansiyele sahiptir. Bu gibi depremler sürpriz olan depremler değildir."

BİR YIL ÖNCE AYNI YERDE OLMUŞTU!

İstanbul ve çevresini korkutan 4.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi çevresinde hissedildi.

Sarsıntı hemen, bir yıl önceki 5.8 büyüklüğündeki depremi akıllara getirdi. İki depremin de merkez üsleri aynı nokta. Sarsıntıların gerçekleştiği yer, Silivri ve Marmara Ereğlisi'ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta.

Dahası 5.8 büyüklüğündeki deprem 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. Bir yıl sonra aynı nokta bu kez 4.2'yle sallandı.

Geçtiğimiz ay Alman Deutsche Welle'ye konuşan Almanya Potsdam merkezli Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (GFZ) sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, 5.8'in tetikleyici bir etkisi olmadığını söylemişti.