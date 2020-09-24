Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın evlendiği gün Tele1'de algı ve hedef içeren bir haber yayınlandı. Tele 1, "Apo'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lıların cenazesine gitmeyenler hakkında soruşturma başlatırım" diyen ve Kobani olaylarında terör yandaşlarını sokağa davet ederek 50 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan HDP'li Selahattin Demirtaş üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdi.

Yayınlanan haber sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Yanardağ'ın ifadesinin talimatlı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınacağı öğrenildi.

ALİCAN ULUDAĞ'A GÖZALTI

Diğer taraftan birçok yargı mensubunu hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle tanınan Cumhuriyet Gazetesi eksi Muhabiri Alican Uludağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman'ı terör örgütlerine hedef gösteren sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alınmıştı. 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulan Uludağ'ın her Pazartesi karakolda imza vereceği öğrenilmişti.