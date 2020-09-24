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    • 24.09.2020 16:59
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    Son dakika: Tele1 ifade verecek

    ’ı hedef gösteren Tele1’in hakkında soruşturma başlatıldı. Yanardağ, ’na ifade verecek.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah
    Merdan Yanardağ ifade verecek

    'ın evlendiği gün Tele1'de algı ve hedef içeren bir haber yayınlandı. Tele 1, "Apo'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lıların cenazesine gitmeyenler hakkında soruşturma başlatırım" diyen ve Kobani olaylarında terör yandaşlarını sokağa davet ederek 50 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan 'li üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdi.

    Yayınlanan haber sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Tele1'in hakkında soruşturma başlattı. Yanardağ'ın ifadesinin talimatlı olarak 'nda alınacağı öğrenildi.

    ALİCAN ULUDAĞ'A GÖZALTI

    Diğer taraftan birçok yargı mensubunu hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle tanınan Cumhuriyet Gazetesi eksi Muhabiri Alican Uludağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman'ı terör örgütlerine hedef gösteren sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alınmıştı. 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulan Uludağ'ın her Pazartesi karakolda imza vereceği öğrenilmişti.

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