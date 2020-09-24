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    • 24.09.2020 09:23
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    Kritik Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! İşte masadaki konular

    Başkan , bugün toplantısına başkanlık edecek. Devletin zirvesi, 'deki gelişmeler ve bölgesel konuları ele alacak.


    , Başkan başkanlığında toplanacak. 'deki gerilim, gündemin sıcak başlıklarından.

    Ankara, sahadaki kararlılığını vurgularken, diplomatik adımlarını da sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın görüşme trafiğinin yanı sıra, Yunanistan ile siyasi ve askeri düzeyde temaslar var.

    1-2 Ekim tarihlerindeki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde, hem masa hem sahadaki son durum değerlendirilecek.

    "SERRAC SONRASI LİBYA"
    Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde, Başkan Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile imzaladığı anlaşma bir dönüm noktası olmuştu. Bu kritik adım, Doğu Akdeniz'deki dengeleri bir anda değiştirdi.

    Anlaşmanın mimarlarından Serrac, ekim sonunda görevi devredecek. "Serrac sonrası Libya" başlığı da toplantısının gündeminde yer alacak.

    Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam eden operasyonlar gündemde olacak.

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