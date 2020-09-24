Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2020 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2020 09:25
    ABONE OL

    kimdir? Prof. Dr. ?

    kimdir? 6 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı ve rektörlerin kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Gaziantep Üniversitesi’ne Prof. Dr. Arif Özaydın atandı. Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kim?

    Arif Özaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın kimdir? Başkan Erdoğan 6 üniversiteye yeni rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atamalara göre Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Arif Özaydın getirildi. Peki, Arif Özaydın kimdir?

    ARİF ÖZAYDIN KİMDİR?

    Aslen Kahramanmaraş doğumlu olan ve1988 yılında İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümüne başlayan Özaydın buradan 1992'de mezun oldu. Yüksek Lisansını da İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Özaydın, Doktorasını da İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 1994 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüyle Doktorasına başlayan Arif Özaydın 1999 yılında bitirdi.

    KİTAPLARI

    Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Ekonomi üzerine 5 adet kitabı bulunmaktadır. Kitapları sırasıyla şöyle:

    Bilgi Ekonomisi Kripto Para Ekonomisi

    Eleştirel Bir Yaklaşımla Medeniyet ve İktisat

    Yenilik Ekonomisi

    İstikrarın Şifreleri

    Bilgi Ekonomisi: Tanım-Uygulamalar-Örnekler
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kim?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri