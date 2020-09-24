Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kim?

Arif Özaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın kimdir? Başkan Erdoğan 6 üniversiteye yeni rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atamalara göre Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Arif Özaydın getirildi. Peki, Arif Özaydın kimdir?

ARİF ÖZAYDIN KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraş doğumlu olan ve1988 yılında İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümüne başlayan Özaydın buradan 1992'de mezun oldu. Yüksek Lisansını da İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Özaydın, Doktorasını da İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 1994 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüyle Doktorasına başlayan Arif Özaydın 1999 yılında bitirdi.