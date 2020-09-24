O nedenle sempozyumu her yıl düzenleyerek söz konusu disiplinler için marka bir oluşum haline getirmeyi arzuladıklarını ifade eden Keskin, "Bu karar öncesinde önümüzde iki seçenek olduğunu düşündük. Bunlardan bir tanesi, bu yıl için planlarımızdan vazgeçerek sempozyumu iptal etmek diğeri ise sempozyumu online yapmaktı. Organizasyon komitesi olarak üniversitemizin, uzaktan eğitim konusundaki başarısıyla cesaretlenerek ikincisini seçtik. Sempozyumda çok değerli katılımcılar tarafından geoteknik, çelik ve betonarme yapılar, ulaştırma, yapı malzemeleri ve yer bilimleri başlıkları altında birbirinden kıymetli sunumlar yapılacaktır. Sözlerime son vermeden önce bölümümüz için acı ve erken bir kayıp olan saygı değer hocamız Prof. Dr. Ahmet Necati Yelgin'e bir kez daha rahmet dilemek istiyorum" diye konuştu.