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    • 24.09.2020 13:39
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    katili polisleri yaralamasıyla ilgili dördüncü kez hakim karşısına çıktı: Mahkemeye gelmekten bıktım

    Ordu'da üniversite öğrencisi 'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan 'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın dördüncü duruşması görüldü. Söz verilen sanık Arduç, "7,5 aydır mahkeme devam ediyor. Gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim." dedi.

    AA
    Ceren Özdemir katili: Mahkemeye gelmekten bıktım

    Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

    Söz verilen sanık Arduç, "7,5 aydır mahkeme devam ediyor. Gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim." dedi.

    Mahkeme heyeti, ile ilgili davanın bittiğini, polislerin yaralanmasıyla ilgili davanın ise devam ettiğini hatırlattı.

    Mahkeme heyeti, polis memuru Zeki Çelik hakkında adli tıp kurumundan istenen kati raporun hazırlanmaması üzerine raporun alınacağı süreyi dikkate alarak, Ceren Özdemir davasından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve tutukluluğu devam eden sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

    Heyet, duruşmanın 19 Ocak'a ertelenmesini kararlaştırdı.



    OLAY
    Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan tutuklanmıştı.

    Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. iki kamu davası açılmıştı.

    İddianamelerde, şüpheli hakkında 'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

    Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

    Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 18 Haziran'da görülen üçüncü duruşmasında, polis memuru Çelik hakkında adli tıp kurumundan istenen kati raporun gelmemesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.


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