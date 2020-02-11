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  • 11.02.2020 10:34
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 10:34

'yi şehit edenlere idam cezası!

2019 yılında ’ta bir restorana silahlı saldırı düzenleyerek ’yi şehit eden teröristlerin yargılandığı davada karar verildi. 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam, 1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı.

Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlere idam cezası!

'ta 2. Ceza Mahkemesi'nin, 'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, şehit Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü.

Konuyla ilgili Rudaw'a açıklamada bulunan Avukat Birzo Said, "Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı." ifadelerini kullandı.

Köse, 17 Temmuz 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.

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