Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.07.2020 17:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 17:07
    ABONE OL

    'i vahşice katletmişti! Cani bu kez de 'a başvurdu

    ’yi sarsan cinayetinde katil , hakkındaki cezanın bozulması için bu kez de ’a başvurdu. İstinaf başvurusunun reddedilmesinden sonra, hakkında verilen cezasına karşı Yargıtay’a temyiz başvurusu yapan Özgür Arduç, mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

    Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme! Bu kez de...

    'da üniversite öğrencisi 'i bıçaklayarak öldüren katil , hakkında verilen ağırlaştırılmış cezasının, "usul ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle 'a temyiz başvurusu yaptı. aldığı müebbet hapis cezasına karşı ilk olarak "eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle istinaf başvurusu yaptı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 19 Haziran'da verdiği kararda, Ceren'in katili Özgür Arduç'un Ordu 1. 'nde yapılan yargılamasının hukuka uygun olduğuna görüşüyle başvuruyu reddetti.

    Katil Arduç, istinaf mahkemesinden sonra Yargıtay'a temyiz başvurusu yapma hakkını da kullandı. Avukatı aracılığıyla 14 Temmuz'da Yargıtay'a başvuru yapan Özgür Arduç istinaf başvurusunun reddedilmesi nedeniyle temyiz kanun yoluna başvurma zorunluluğunun hasıl olduğunu belirtti.

    CEZADAN KURTULMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

    Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen katil Özgür Arduç, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, "Raporda 'Aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Ruh ve sinir hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor istiyorum" diyerek akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, Arduç'un talebini reddetti. Kurumu incelemesine gerek olmadığı kanaatiyle karar açıklandı. Arduç'un avukatı tarafından yapılan başvuruda öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulması, dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanması istendi.

    Haberler Güncel Ceren Özdemir'i vahşice katletmişti! Cani bu kez de Yargıtay'a başvurdu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri