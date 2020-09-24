Çarkıfelek meyvesinin dün akşam Masterchef'te kullanılması oldukça dikkat çekti ve hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Çok bilinen bir meyve olmadığı için izleyiciler Çarkıfelek meyvesinin ne olduğunu, faydalarını ve nerede yetiştiğini sorgulamaya başladı. Tadı güzel olan ve faydaları saymakla bitmeyen çarkıfelek meyvesi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR, NERELERDE YETİŞİR?
Dünya genelinde "Passion Fruit" ismiyle tanınan ve bilimsel adı Passiflora Edulis yani Tutku Meyvesi ya da bizdeki diğer adıyla Çarkıfelek meyvesi egzotik meyveler sınıfındadır.
Asıl yetişme alanı Amerika kıtası olarak bilinir. Söz konusu kıtadan dünya geneline yayaılım göstermiştir ve bilinen 400 çeşidi bulunmaktadır. Çoğunlukla Kolombiya, Brezilya, Arjantin benzeri tropik özellikteki ülkelerde bulunmaktadır. Adı geçen bölgelerde Maruçya ya da Gulupa da denilmektedir.
Çarkıfelek meyvesinin sahip olduğu kıvam ve aromanın benzeri bulunmamaktadır. Mor renge sahip kabuk kısmında sulu, jöle formlu ferah bir meyve özü barındırmakta ve çıtır özelliğiyle keyifli şekilde yenilebilen çekirdeklere sahiptir.
ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?
-Antioksidan görevi görür
-Kilo vermeye yardımcı olur
-Depresyona iyi gelir
-Strese iyi gelir
-Uykusuzluğu giderir
-Seratonin (mutluluk hormonu) yükselmesine yardımcı olur
-Göz sağlığını korur
-Bağışıklığı güçlendirir
-Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur
Çarkıfelek meyvesi nasıl yenir?
Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilir ve yenir. Ortadan kesip çarkıfelek meyvesinin içini kaşık yardımıyla çıkarıp ister o şekilde isterseniz de dondurma veya yoğurda karıştırıp tüketebilirsiniz.