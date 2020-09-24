Çarkıfelek meyvesinin dün akşam Masterchef'te kullanılması oldukça dikkat çekti ve hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Çok bilinen bir meyve olmadığı için izleyiciler Çarkıfelek meyvesinin ne olduğunu, faydalarını ve nerede yetiştiğini sorgulamaya başladı. Tadı güzel olan ve faydaları saymakla bitmeyen çarkıfelek meyvesi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.