JANDARMA 48 SAATTE YAKALADI

Çatalca'da emlakçılık yapan maktul Osman Gül ile arkadaşı B.D.nin cinayetin işlendiği bölgeye arsa bakmak üzere gittikleri, burada maktul Osman Gül'ün daha önceden B.D.'ye verdiği borcu ödemesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli B,D.nin araçta bulunan çekiç ile maktul Osman Gül'ü kafasına vurmak suretiyle öldürdüğü, daha sonra maktulün aracını alarak olay yerinden uzaklaştığı, aracı ara sokaklara gizleyerek Çatalca'da bulunan bir mağazadan kıyafet alıp üzerindeki kanlı giysileri değiştirerek kendi aracı ile Çatalca'dan kaçtığını tespit eden JASAT ekipleri, adresini belirlediği B.D.yi saklandığı Başakşehir'deki adresinde kıskıvrak yakaladı.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüpheli B.D., cinayeti işlediğini itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli B.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



