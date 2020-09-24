Nihat Şındak kimdir? Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kim?

Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak kimdir? 6 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı ve rektörlerin kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Siirt Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nihat Şındak atandı. Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Peki, Nihat Şındak kimdir?

NİHAT ŞINDAK KİMDİR?

14 Eylül 1968 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Nihat Şındak, eğitim hayatına 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görev alarak başladı. Şındak, doktorasını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner/ Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine tamamlamıştır.

Prof. Dr. Nihat Şındak'ın Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunuyor.

Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993-1998 Dr.Ar.Gör.

Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998-1998 Yar.Doç. Dr.

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2001 Dekan Yrd.