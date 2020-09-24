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    kimdir? Prof. Dr. ?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? ? Başkan Erdoğan 6 üniversiteye yeni rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atamalara göre Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. dir sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.

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    Nihat Şındak kimdir? Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kim?

    Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak kimdir? 6 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı ve rektörlerin kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Siirt Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nihat Şındak atandı. Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Peki, Nihat Şındak kimdir?

    NİHAT ŞINDAK KİMDİR?

    14 Eylül 1968 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Nihat Şındak, eğitim hayatına 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görev alarak başladı. Şındak, doktorasını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner/ Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine tamamlamıştır.

    Prof. Dr. Nihat Şındak'ın Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunuyor.

    Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993-1998 Dr.Ar.Gör.

    Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998-1998 Yar.Doç. Dr.

    Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2001 Dekan Yrd.

    Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 1998-2005 Doç. Dr.

    Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 2005-2011 Prof. Dr.

    Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 2011-2013

    Veteriner Fakültesi, 2013-2017 Dekanlık - Siirt Üniversitesi

    Rektör yardımcısı - Siirt üniversitesi - 2017
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