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    • 23.09.2020 19:21
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    Son dakika: 'ta 5 terörist daha teslim oldu

    Terör örgütü 'da çözülme sürüyor. , ikna çalışmaları sonucu 5 örgüt mensubunun ’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    5 terörist daha teslim oldu

    , ikna çalışmaları sonucu 5 örgüt mensubunun 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 162'YE YÜKSELDİ
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162'ye yükseldi" denildi.

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