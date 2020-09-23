Son dakika haberi... Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.
Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.OLAY ÖRGÜSÜ
Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak yaralanan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşler, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fırat Ö. ise tedaviye alındı. Fırat Ö. ve Ahmet Ö'yü görmek isteyen yakınları ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. İki kardeşin yakınları, sağlık çalışanlarına fiziki müdahalede bulunmaya kalktı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak saldırı girişimine direndi. Bu sırada güvenlik görevlileri yaralıların yakınlarını dışarıya çıkardı.