Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.OLAY ÖRGÜSÜ