TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 30 yaşındaki Sezer T., tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik genç adamın 'cinsel taciz' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

METRODAN BERİ TAKİP EDİYORDU, BACAĞIMI ELLEDİ

İfadesine başvurulan genç kadın, Sezer T. ile taksim metroda karşılaştıklarını, genç adamın önce metroda kendisiyle tanışmak istediğini fakat kendisinin bu teklifi kabul etmeyerek koltuğunu değiştirdiğini kaydetti. 25 yaşındaki Ö.K., 'Metrodan çıktıktan sonra beni takip etmeye başladı. Ben izimi kaybettirmek için cadde üzerinde bulunan bir mağazaya girdim. Mağazadan çıktıktan sonra bir apartmanın önünde oturmaya başladım. Gelip benim bacağımı elledi. Ben hızlıca kalkıp yürürken polisler beni durdurdu. Şikâyetçiyim' dedi.

JET İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Sezer T. hakkında, 'Cinsel Taciz ve cinsel saldırı' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Sezer T.'nin genç kadını adım adım takip ederek, İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği anlatıldı. Sezer T., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.