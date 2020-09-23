Hafızlık sınav sonuçları sorgulama! 2020 DİB Hafızlık sınav sonuçları taban puan kaç?

2020 DİB hafızlık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Uzun süredir beklenen sonuçlar 23 Eylül itibariyle açıklandı. Hafızlık sınav sonuçlarına haberimizde bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Hafızlık tespit sınavı 7 Eylül 2020 tarihinde düzenlenmişti. Peki, hafızlık taban puan kaç? İşte, hafızlık sınav sonuçları sorgulama sayfası!

HAFIZLIK TABAN PUAN KAÇ?

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

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