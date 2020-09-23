Aleyna Çakır olayı çözüldü mü? Aleyna Çakır öldürüldü mü? Aleyna Çakır kimdir?

Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır öldürüldü mü? Aleyna Çakır olayı çözüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Aleyna Çakır olayında yeni gelişmeler yaşandı. 3 Haziran tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Aleyna Çakır'ın avukatı önemli açıklamalarda bulundu.
ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ALEYNA ÇAKIR OLAYI ÇÖZÜLDÜ MÜ?
Aleyna Çakır'ın avukatı bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklamalarda bulundu. Aleyna Çakır'ın ellerinde DNA kalıntılarına rastlandığı fakat DNA kalıntılarının kime ait olduğunun henüz belirlenmediğini duyurdu.
MÜGE ANLI AÇIKLAMA YAPTI!
Müge Anlı ise ATV ekranlarında yayınlanan programında konu hakkında sessizliğini bozdu. Gülay Uygun'un ölümünde suçlu olarak gösterilen Anlı, şunları söyledi: "Anne intihar etmeyi düşünüyor ama ağzından maskesini bile çıkarmıyor. Elinde poşetler var ve ensesinden bir kurşunla intihar ediyor. Öncelikle aileye başsağlığı diliyorum. Konu annenin üzerinde değilken kadın dün ölüyor."
"ATV, ben ve ailem tehdit ediliyor. Bununla ilgili belgeler var. Hep bir tehdit var. Bunun ardından yine suçlu ben oldum onların gözünde. Ben gazeteciyim ben kimseyi tanımam. Ben annenin adını ve fotoğrafını vermedim. Ben gazeteciyim ve tarafsızım. Rabbim kalbime ne verdiyse ben onun doğrultusunda gidiyorum yayına başladığımda beri. Ben bu yoldan dönmeyeceğim. Allah ömür verdikçe, kim ne tehdit ederse kim yıldırmaya çalışsa da devam edeceğim. Bunların cezalandırılması gerekiyor. Çünkü başka Aleyna ölsün istemiyorum.
Bu bir yıldırıma politikası. Olayı başka bir yere çekme politikası. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. Keşke hanımefendi oğluna ulaşmaya çalıştığımızda bizimle konuşsaydı. Ben hanımefendinin adını ve fotoğrafını vermedim. Devlete bıraktım. 3,5 aydır neredeyse tüm medya kuruluşlarında oğlu hakkında bunlar denilirken sakin kala bir hanımefendi devlet araya girince mi intihar etti ne oldu yani? Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Senin eşin bir sözü kendini vuruyor senin söylemine göre. Keşke bu tavrı Aleyna ölürken oğluna da gösterseydin. Sen benim için ne söylerse söyle ben senin de karşında değilim."