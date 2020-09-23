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    • 23.09.2020 13:09
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    Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten na yapılan saldırıyı kınadı: İhanettir

    Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, na yönelik önceki gün ortaya çıkan görüntülerine tepki gösterdi ve bunu ihanet olarak niteledi.

    AA
    'Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı ihanettir'

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, na yapılan veya in, bu ülkenin tüm insanlarına ihanet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

    "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor."

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