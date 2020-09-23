Sağlıkçıya yapılan şiddetin sonu gelmedi.

Olayın adresi bu kez Ankara Keçiören'di. Berberde tıraş olduğu sırada vurulan Ahmet Ö., kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yakınları, hastaneyi basıp sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlık çalışanları sedyelerle kapının önüne barikat yaparak, saldırganların girmesini engellemek için saatlerce direndi. Acil Servis'te görevli hemşirelerden Tuğba Uzun, saldırganların birçoğunun silahlı olduğunu söyledi. "Pandemi döneminde canla başla mücadele eden arkadaşlarımın, bu şekilde bir zorbalığa maruz kalması gerçekten çok üzücü" dedi.

BU ülkede doktor ve sağlıkçı olmak çok zor. Sesimizi duyun.

Sağlık çalışanları, canlarını korumak için sedyelerle barikat kurmuş. Bu ne iştir arkadaş?

Bu insanlar hayat kurtarması gerekirken kendi canlarının derdine düşmüş. Yazıklar olsun.

Pandemi zamanlarında kapının ardındaki sağlıkçıları kaçınız alkışlamıştı?

Böyle bir dönemde büyük bir özveriyle çalışan sağlıkçılara yapılan reva mı? O saldırdıkları doktorlara bir gün muhtaç olacaklar haberleri yok!