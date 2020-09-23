İsrail hükümetine yakın Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü "21. yüzyılda İsrail için büyük bir zorluk olarak Türkiye" başlıklı bir analiz yayımladı.
"Erdoğan liderliğinde Türkiye" konusu üzerinde duran analizde çarpıcı detaylar yer aldı.
TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ İSRAİL'İ ÇIKMAZA SOKTU
Analizde Türkiye'nin, Irak, Suriye, Katar ve Somali'deki askeri varlığını ve Balkanlar'da da aktif rol almasını kendileri için tehdit olarak gördüklerine yer verildi. Ayrıca Türkiye ve Libya arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs'ın Akdeniz gazını Avrupa'ya taşıma planlarına da bir engel olarak tanımlandı.
DIŞ POLİTİKADA UZUN VADELİ EĞİLİMLER
Türkiye'nin attığı adımlar ve yaptığı hamlelerin günlük değil uzun vadeli eğilimleri yansıttığı belirtilen analizde bu politikanın Erdoğan sonrası dönem için de geçerli olabileceği üzerinden duruluyor. "Türkiye bölgede İsrail'in çıkarlarını tehdit eden hamleler yapıyor" ifadeleri yer alıyor.
"BU GÜÇLÜ ÜLKEYİ AKTİF BİR DÜŞMANA DÖNÜŞTÜRMEKTE ÇIKARIMIZ YOK"
Analizde, "İsrail, Türkiye'ye karşı davranışında çok dikkatli olmalı. Bu güçlü ülkeyi aktif bir düşmana dönüştürmekte çıkarımız yok." İfadeleri de yer aldı.
"LAİK ÇEVRELER VE GÜLENİSTLER İSRAİL İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYOR"
"İsrail, gelecekte AK Partisiz bir hükümet kurulması olasılığı halinde Erdoğan ile Türk toplumu arasında ayrım yapmalı" ifadelerinin yer aldığı analizde Türk toplumundaki laik çevreler ve Gülenistlerin (Fetullahçı Terör Örgütü) İsrail ile iyi ilişkiler istediği belirtildi.
ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ SARSACAK KİMSE YOK
Analizde Türkiye'de ufukta Erdoğan'ın hakimiyetini tehdit edecek potansiyelde bir lider olmadığı berlirtilirken Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi için de dikkat çeken ifadeler yer aldı.
DEVA PARTİSİ AK PARTİ'DEN OY ÇALAMAYACAK
Babacan'ın kısıtlı başarılarına rağmen karizmatik liderlik yönünden eksik olduğu belirtilirken "Dış ve ekonomi politikasına getirdiği güzel haberlere rağmen, Erdoğan'ın partisinden büyük ölçekli oyları "çalamayacak", ancak büyük olasılıkla CHP'den ve İYİ PARTİ'den oy alacak" ifadeleri dikkat çekti.