"BU GÜÇLÜ ÜLKEYİ AKTİF BİR DÜŞMANA DÖNÜŞTÜRMEKTE ÇIKARIMIZ YOK"

Analizde, "İsrail, Türkiye'ye karşı davranışında çok dikkatli olmalı. Bu güçlü ülkeyi aktif bir düşmana dönüştürmekte çıkarımız yok." İfadeleri de yer aldı.

"LAİK ÇEVRELER VE GÜLENİSTLER İSRAİL İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYOR"

"İsrail, gelecekte AK Partisiz bir hükümet kurulması olasılığı halinde Erdoğan ile Türk toplumu arasında ayrım yapmalı" ifadelerinin yer aldığı analizde Türk toplumundaki laik çevreler ve Gülenistlerin (Fetullahçı Terör Örgütü) İsrail ile iyi ilişkiler istediği belirtildi.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ SARSACAK KİMSE YOK

Analizde Türkiye'de ufukta Erdoğan'ın hakimiyetini tehdit edecek potansiyelde bir lider olmadığı berlirtilirken Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi için de dikkat çeken ifadeler yer aldı.

DEVA PARTİSİ AK PARTİ'DEN OY ÇALAMAYACAK

Babacan'ın kısıtlı başarılarına rağmen karizmatik liderlik yönünden eksik olduğu belirtilirken "Dış ve ekonomi politikasına getirdiği güzel haberlere rağmen, Erdoğan'ın partisinden büyük ölçekli oyları "çalamayacak", ancak büyük olasılıkla CHP'den ve İYİ PARTİ'den oy alacak" ifadeleri dikkat çekti.