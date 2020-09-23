



PKK/KCK-PYD/YPG'NİN KANLI EYLEMLERİNDE KULLANILACAKTI

Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Müslüm ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 20 kilogram patlayıcı ve devreleri şahsi otomobiliyle taşırken güvenlik güçlerinin titiz takibiyle yakalandığını hatırlatarak sanığın yakalanamaması ve patlayıcının infilakı neticesinde birçok vatandaşın yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine neden olabileceğini aktararak zanlının cezalandırılmasını talep etti. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi. Mahkeme heyeti sanığa, "Terör örgütü için patlayıcı madde nakletmek ve bulundurmak" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.