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    • 23.09.2020 17:39
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    Bu mesaja dikkat! Destek ödemesi deyip kandırıyorlar

    Dolandırıcılar, “ tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz” yazılı gönderip link vererek, vatandaşları tuzaklarına düşürüyor.

    İHA
    Bu mesaja dikkat!

    Dolandırıcılar tarafından bugün vatandaşların cep telefonuna, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz" yazılı gönderilip, link verildi. Bu SMS'in vatandaşları dolandırmak için atıldığı, vatandaşların linke tıklaması halinde bütün hesaplarının ele geçirilerek içinin boşaltıldığı belirlendi.

    Ayrıca sağlık müdürlüğü yetkilileri bakanlığın sadece vatandaşların sağlık problemleriyle ilgilendiğini, 'de yardım yapacak kurumun Aile, Çalışma ve Bakanlığı birimleri olduğunu belirtti.

    Ayrıca, dolandırıcıların diğer dolandırıcıları da saf dışı bırakmak için 'diğer sitelere itibar etmeyin' diye uyarması da dikkat çekti.

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