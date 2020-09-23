





İHRAÇ HAKİMLERİ ÇALIŞTIRIYORLAR

Avukatlık Kanununa göre yasak ve meslekten meni gerektirmesine rağmen bürolarda ihraç olmuş eski hâkimler ile birlikte örgüte destek olmak amacıyla çalıştıkları, savunma ve dava dilekçelerini bu ihraç hâkimlerin hazırladığı Avukatların sadece dava takibi yaptıkları belirlendi. Örgüt avukatlarının ofisler arası sürekli yer değiştirdikleri ve birçok ofisin tabelasız ve baro kayıtsız olduğu tespit edildi. Örgüte yüksek derecede bağlı müvekkillerden ücret almayan şüpheli avukatların, etkin pişman olan kişilerden yüksek miktarda para talep ettikleri belirlendi. Şüpheli avukatların talimatları dinlemeyen ve etkin pişman olmak isteyen örgüt üyelerini aileleri ile tehdit ettikleri saptandı.



KAÇMA ORGANİZASYONUNU YAPIYORLAR

Ayrıca tutuklanacak olan kişileri kurtarmak için sözde itirafçı olmalarını sağlayarak yurt dışına kaçmış FETÖ'cülerin isimlerini verdirdikleri belirlendi. FETÖ davalarına kendilerinden olan deşifre olmamış Avukatları yönlendirdikleri anlaşıldı. Yurt dışında olan firari şahısların dosyalarını takip ettikleri ve bu şahıslar ile sürekli irtibat halinde oldukları, hakların da yakalama kararı olan şahısların yurt dışına kaçmaları için Avukatlık kimliklerini de kullanarak yurtdışına kaçma planından iltica taleplerine kadar tüm organizasyonu yaptıkları anlaşıldı.



KASITLI OLARAK DAVALARI UZATIYORLAR

Algı oluşturmak amacıyla FETÖ ile etkin mücadele eden emniyet personelleri hakkında sürekli asılsız işkence iddiası ile şikayetçi oldukları, bu şekilde yıldırmaya çalıştıkları, Yakalanmamak için nüfus müdürlüklerinden isimlerini değiştirdikleri, Pensilvanya'dan aldıkları talimat ile özellikle KPSS, Ankesör ve Bylock gibi FETÖ'nün en önemli delilleri arasında bulunan dosyalara özellikle baktıkları bu dosyalara sürekli itiraz ederek yargılama sürecini uzatmaya çalıştıkları tespit edildi.