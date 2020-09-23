Sözcü’den pandemide işçi kıyımı: Ya tazminatınızı alırsınız ya da ücretsiz izne çıkarsınız

Pandemi nedeniyle Türkiye'de 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılan işten çıkarma yasaklarına sözcü.com.tr göz kapattı. İddiaya göre, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sozcu.com.tr, aralarında genel yayın yönetmeni, haber koordinatörü ve editörlerin de olduğu 15'e yakın kişinin işi haddine son verdi

TEHDİTVARİ SÖZLER

Sözcü'nün bu süreç içerisinde bir de işten çıkarılanlara tehditvari bir şekilde "Ya tazminatınızı alırsınız ya da ücretsiz izne çıkarsınız" dediği ileri sürüldü.



GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'in görevden alındığı, Sözcü davası nedeniyle işine son verilemediği de iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, listeye Yazı İşleri Müdürü Kubilay Aydın, Haber Koordinatörü Serdar Aksoy, Magazin Müdürü Ünal Demirkaya, Deniz Ayas dahil...

HABERİ YOK

Yine Genel Yayın Yönetmeni Çetin'in işten çıkarmalardan haberinin olmadığı, kendisinin görevden alındığı aktarılırken işten çıkarmalara ilişkin bir gerekçe sunulmadığı belirlendi. Sözcü'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.





O HABER GARİPSENDİ

Diğer taraftan sozcu.com.tr'de işten çıkarma yasaklarını konu alan bir haberin girilmesi de garipsendi. İşçi kıyımı yapan sozcu.com.tr'nin 'İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor' başlıklı haberi gülümsetti.





