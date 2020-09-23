



HALKIN EĞİTİMİ İSRAF OLDU!

Şişli, şu ana kadar 80 kurs merkezini kapattı. 2018-2019 döneminde 271 olan kurs merkezi sayısı, 2019- 2020 döneminde 191'e düştü. 2018- 2019'da açık olan kurs sayısı 19 bin 457 iken, 2019-2020 döneminde bu sayı 6 bin 339'e düştü. İSMEK'te 80 kurs merkezinin kapatılmasıyla 13 bin 118 kurs da açılmadı. Öğretmen sayısı da 3 bin 60'dan 986'ya düştü. Personel sayısı ise 4 bin 369'dan 2 bin 230'a geriledi. İSMEK'te eğitim alan kişi sayısı daha önce 340 bin iken, bu sayı 113 bine düştü. Şişli daha önce İBB'deki böşörtülü çalışanlara hakaret skandalıyla da gündeme gelmişti.