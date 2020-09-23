Ersin Düzen maaşı ne kadar? Ersin Düzen kimdir, kaç yaşında? Son günlerde maaşı sıkça tartışılan TRT spikeri Ersin Düzen kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Fatih Altaylı tarafından Ersin Düzen'in TRT'den ayda 400 bin TL maaş aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Peki Ersin Düzen maaşı ne kadar?

ERSİN DÜZEN MAAŞI NE KADAR?

Aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.