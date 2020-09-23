Ersin Düzen maaşı ne kadar? Ersin Düzen kimdir, kaç yaşında? Son günlerde maaşı sıkça tartışılan TRT spikeri Ersin Düzen kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Fatih Altaylı tarafından Ersin Düzen'in TRT'den ayda 400 bin TL maaş aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Peki Ersin Düzen maaşı ne kadar?
ERSİN DÜZEN MAAŞI NE KADAR?
Aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.
Kurumdan yapılan resmi açıklamada Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği bilgisi verildi.
Duyuruda 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı.
ERSİN DÜZEN KİMDİR?
Ersin Düzen, Zonguldak'ta dünyaya geldi ancak babasının subay olması sebebiyle Türkiye'nin farklı illerinde de bulundu. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudu ve 1992 yılında Denizli'de radyo programı yaptı. Sonrasında Eskişehir'e giderek Anadolu Üniversitesi'nde okudu ve okuduğu süre içerisinde birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalışıp, genel yayın yönetmenliği yaptı. Ersin Düzen, medya sektöründe kendisini geliştirip isminden söz ettirmeye başladı.
İstanbul'a giden ünlü spor spikeri ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sundu. O dönemin popüler programları olan Televole ve Telegol programlarını sunarken, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi maçlarını ve Süper Lig maçlarını anlattı.