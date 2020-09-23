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    • 24.09.2020 04:59
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    Başkan 6 üniversiteye rektör atadı

    Başkan , 6 üniversiteye rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", 'de yayımlandı.

    AA
    Başkan Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

    Başkan , 6 üniversiteye rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", 'de yayımlandı.

    Buna göre, Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

    Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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