Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2020 05:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2020 05:06
    ABONE OL

    Prof. Dr. vefat etti

    kurucu rektörü Prof. Dr. , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 'de ilk organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki bölümünün de kurucusu olmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu.

    AA
    Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

    kurucu rektörü Prof. Dr. , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    'de ilk organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki bölümünün de kurucusu olmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu.

    Akdeniz Üniversitesinde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor.

    Karpuzoğlu'nun vefat haberi üzerine tıp camiasından da çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri