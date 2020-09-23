Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'de ilk organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünün de kurucusu olmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu.

Akdeniz Üniversitesinde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor.

Karpuzoğlu'nun vefat haberi üzerine tıp camiasından da çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.