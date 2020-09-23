Son dakika haberi...İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Ümraniye, Namık Kemal Mahallesi'nde belirlenen bir daireydi. Adrese yapılan baskında ByLock kullandığı tespit edilen E. D. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.