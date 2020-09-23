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    Son dakika: ’da eşzamanlı operasyonu çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi...'da terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    DHA

    Son dakika haberi...'da terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    FETÖ/ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Ümraniye, Mahallesi'nde belirlenen bir daireydi. Adrese yapılan baskında ByLock kullandığı tespit edilen E. D. gözaltına alındı.

    Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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