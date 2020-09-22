Gladyonun barosu şokta, çünkü yenisi kuruldu! Avukatlar, 2 bin 100 imzaya ulaştı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise, "Kuruluş için gerekli imza tamamlanmıştır. Mesleğimizi hak ettiği zirveye taşımak için harekete geçme zamanıdır. Ülkemize milletimize hizmet yolunda önemli bir adım atılmıştır." ifadelerini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA AVUKAT BULUNAN İLLERDE ASGARİ 2 BİN AVUKATLA BİR BARO KURULABİLECEK

TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.