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    • 22.09.2020 09:04
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    te sevindiren tablo! 23 milyonu aştı

    Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan salgınından bugüne kadar 30 milyonu aşkın kişi etkilenirken, bu vakaların 23 milyondan fazlası iyileşti.

    AA
    Koronavirüste sevindiren tablo! 23 milyonu aştı

    Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 23 milyonu aştı.

    Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 23 milyon 115 bin 456 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

    En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (4 milyon 299 bin 525), Hindistan (4 milyon 497 bin 867), Brezilya (3 milyon 887 bin 199), Rusya (911 bin 973), Güney Afrika (591 bin 208), Kolombiya (640 bin 900) ve Peru (622 bin 418) oldu.

    Türkiye'de de virüs bulaşan 268 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.

    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyonu geçerken salgında 969 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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