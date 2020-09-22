İlk ders virüs! Yüzyüze eğitim dün başladı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk zili, anaokulu ve 1'inci sınıflar için COVİD-19 tedbirleri ile çaldı. Dün, binlerce öğrenci, maskesi ve siperliğini takıp okula başladı. Coronavirüs önlemleri kapsamında okul bahçesine veliler alınmadı. Öğrencilerin tek tek ateşlerine bakıldı, sosyal mesafeye uygun sıra yapıldı. Sınıflarda sıralar mesafeye uygun ayarlandı. Çocuklara ilk gün Coronavirüs ile mücadele anlatıldı. 21-25 Eylül haftasında 1'er gün, uyum haftasından sonra haftada 2 gün gidecek.





TÜRKİYE ONU KONUŞTU

Çanakkale'de derse girmek istemeyen Emir, okulun bahçesinde oturup ağladı. Annesine zor anlar yaşattı.





Okula girmeden her öğrencinin teker teker ateşine bakıldı.





Veliler, okul bahçesine alınmadı. Öğrencileri sınıfa görevliler bıraktı.



Öğrenciler, sırada sosyal mesafeye uygun şekilde oturdu.