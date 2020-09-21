Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.09.2020 04:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2020 04:52
    ABONE OL

    'da bir köy karantinaya alındı

    'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlüğüne karantinaya alındı. Karantina kararına ilişkin 'ndan yazılı açıklama yapılarak karantinanın Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle yapıldığı belirtildi.

    DHA
    Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

    'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlüğüne karantinaya alındı.

    'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Maruf köyü, Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında 21 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri