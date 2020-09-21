Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Korgun Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Maruf köyü, Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında 21 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.