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    | den için son dakika sağanak uyarısı! 22 Eylül 2020 İstanbul hava durumu

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde özellikle , Kocaeli ve Sakarya çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

    Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak uyarısı

    Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezince yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

    Kırklareli'nin doğu, İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak tahmin ediliyor.

    Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

    Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak uyarısı! 22 Eylül 2020 İstanbul hava durumu
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