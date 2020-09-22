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    • 22.09.2020 10:34
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    Halk Ekmek Başkan Vekili Nama'dan mı böyle savundu!

    A.Ş.'nin büfelerinde satılan 250 gramlık ekmeğe 25 kuruş yapıldı. Yüzde 33'lük zammı isyan eden vatandaşlar, kalabalık ailelerin ekmek almakta zorlanacağını söyledi. ise Başkan Vekili , ekmeğin piyasa fiyatıyla kıyaslama yaparak zammı normalleştitrmeye çalışarak, "Sadece 25 kuruş yaptık, İstanbullular bu zammı anlayışla, takdirle karşılayacak" diye konuştu.

    İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Nama'dan zammı böyle savundu!

    İstanbul'da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldı. 75 kuruşa satılan 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı bir liraya yükseltildi. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da zam gerekçesini katıldığı KRT TV'ye anlattı.

    "İstanbullular takdirle karşılayacaktı"

    Nama, halk ekmeğe yapılan zammı kaçınılmaz olarak nitelendirerek, "İstanbulluların bu zammı anlayışla, takdirle karşılayacağını biz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Zammı normalleştirmeye çalıştı

    Ekmeğin piyasa fiyatıyla kıyaslama yaparak zammı normalleştitrmeye çalışan Özgen Nama, "75 kuruşluk ekmeğe sadece 25 kuruşluk bir zam yaptık." diyerek kameralara 25 kuruşu gösterdi. Özgen Nama'nın ekmeğe yapılan zammı normalleştirme çabası devam ederken, İstanbul halkı adına kendinden emin şekilde konuşması da dikkatlerden kaçmadı.

    Geçtiğimiz yıl eylül ayında da yapılmıştı

    40 çeşit unlu mamul üreten İHE, 2019 eylül ayında normal ve kepekli ekmek haricindeki ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapmıştı.

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