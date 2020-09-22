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    • 23.09.2020 09:40
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    Pratik ve lezzetli Masterchef ! ?

    Masterchef son bölümde yapılan mıhlama, izleyicilerin dikkatini çekti ve daha önce yapmamış olanlar araştırmalara başladı. Arama motorları üzerinden dün akşamdan itibaren ? Pratik ve lezzetli Masterchef sorgulamaları yapılıyor. Hem kendinizin hem de sevdiklerinizin keyifle yiyeceği, çok zamanınızı almayacak olan mıhlama tarifini haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Mıhlama nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef mıhlama tarifi!

    TV8'de ilgiyle izlenen Masterchef yarışmasında yapılan yemekler de yakından takip ediliyor. Dün akşamki kaptanlık düellosunda yapılan, Karadeniz yöresine ait çok meşhur bir lezzet olan mıhlamanın tarifi merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki tadı damaklarda kalan, hemen hemen herkesin sevdiği mıhlama nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef mıhlama tarifi haberimizde sizler için yer alıyor.

    MASTERCHEF MIHLAMA TARİFİ

    Malzemeler
    2 yemek kaşığı tereyağ
    2 yemek kaşığı mısır unu
    1 su bardağı su
    1 kase çeçil peyniri ya da kaşar peyniri

    Yapılışı
    2 yemek kaşığı tereyağı eritelim.
    Mısır ununu ekleyip kavuralım.
    1 su bardağı suyu ilave edip karıştıralım.
    Doğradığımız peynirleri ilave edip karıştıralım.
    İsterseniz üzerine biraz daha tereyağ kızdırıp dökebilirsiniz. Afiyet olsun.

    MIHLAMA YAPARKEN PÜF NOKTALAR NELERDİR?

    Mıhlama yaparken yukarıdaki peynirlerin dışında kolot yada dil peyniri de kullanabilirsiniz.
    Mısır ununu rengi dönene kadar kavurmalısınız.
    Su yerine süt kullanabilirsiniz.
    Mıhlama yaparken tereyağı miktarını biraz daha arttırabilirsiniz.
    Tuz oranını kullandığınız peynirin tuzluluk oranına göre ayarlamalısınız.

    MIHLAMA KAÇ KALORİ?

    1 porsiyon mıhlama yaklaşık olarak 489 kaloriye denk gelmektedir.
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