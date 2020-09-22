TV8'de ilgiyle izlenen Masterchef yarışmasında yapılan yemekler de yakından takip ediliyor. Dün akşamki kaptanlık düellosunda yapılan, Karadeniz yöresine ait çok meşhur bir lezzet olan mıhlamanın tarifi merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki tadı damaklarda kalan, hemen hemen herkesin sevdiği mıhlama nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef mıhlama tarifi haberimizde sizler için yer alıyor.