Grip aşısı eczanelerde yaptırılır mı? Grip aşısı ne zaman yaptırılır? Grip aşısı fiyatı 2020!

Grip aşısı ne zaman yaptırılır? 2020 grip aşısı fiyatı son günlerin en çok merak edilen konularından birisi. Grip aşısı eczanelerde yaptırılır mı? Havalar soğumaya başladı ve grip aşısı olmak isteyenlerin sayısı arttı. Grip olmak istemeyen ve bağışıklığını yüksek tutmak isteyen vatandaşlar grip aşısı ne zaman yaptırılır sorusuna yanıt arıyor. İşte grip aşısı hakkında merak edilen bilgiler!
FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI
Grip ve zatürre aşıları için Aile Sağlığı Merkezlerinin arandığı, bunun için yaklaşık 2 hafta sonrasına gün verildiği gibi bazı duyumların alındığının ve bunun doğru olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Koca, şu an pnömokok aşısının yaygın olarak piyasaya verildiğini, pnömokok aşısının kimlere yapılması gerektiğiyle ilgili de bir sorun olmadığını söyledi.
Koca, bu aşının kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzeri kişilere yapılması gerektiğini, bunun da zaten ücretsiz yapıldığını aktararak, herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını ifade etti.
Pnömokok aşısının her yıl değil 5 yılda bir yapılan bir aşı olduğuna dikkati çeken Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
Bilim kurulumuz, zorunlu grip aşısı kimlere yapılır şeklinde bir çalışma yapıyor. Onu, önümüzdeki günlerde açıklamış oluruz. Riskli olan, mutlak yapmasını düşündüğümüz hastalara yapma noktasında sorun olmadığını söyleyebilirim. Bölge içinde yaşlı oranının yüzde 4,9 olduğunu biliyoruz. Bölgede riskli hastalara grip aşısını eriştirme noktasında sorun yaşamayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.
Geçen hafta 6 ille yapılan değerlendirme sonrası yüzde 30-70 oranında hasta sayısının azaldığını söylemiştim. Bu hafta boyunca yine bütün illerimizde bu azalışın kısmen devam ettiğini, kimisinde stabil kaldığını ama yükselen bir ilimizin olmadığını söyleyebilirim; altı il için söylüyorum.
GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?
Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulunun 2015'de yaptığı açıklamada, gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine işaret ediliyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir.
Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."
GRİP AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.
Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1'in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.
Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.
Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.
Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.
GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?
Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı.