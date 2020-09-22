EBA çöktü mü? EBA açılmıyor çok kalabalık hatası sebebi nedir?

EBA çöktü mü? EBA açılmıyor hatası nedir? EBA'nın çöküp çökmediği öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Uzaktan eğitim sistemi EBA sistemine girmeye çalışan eğitimci ve öğrencilerin sisteme giriş yapamadığı belirtiliyor.

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili "Tüm süreç takip ediliyor, kuralsız eğitim yapanlara ceza verilecek" dedi. EBA'da yaşanan erişim sıkıntısı ile "Bütün takipler yapılıyor" ifadelerini kullandı.