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    • 22.09.2020 11:47
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    ? çok kalabalık hatası sebebi nedir?

    ? hatası alan öğrenciler mü sorusuna yanıt arıyor. Uzaktan eğitimde EBA sistemi üzerinden öğrenciler ve öğretmenler eğitimlere devam ediyor. Ancak alınan son bilgilere göre EBA sisteminde sorun yaşandığı belirtiliyor. hatası nedir?

    takvim.com.tr
    EBA çöktü mü? EBA açılmıyor çok kalabalık hatası sebebi nedir?

    EBA çöktü mü? EBA açılmıyor hatası nedir? EBA'nın çöküp çökmediği öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Uzaktan eğitim sistemi EBA sistemine girmeye çalışan eğitimci ve öğrencilerin sisteme giriş yapamadığı belirtiliyor.

    EBA ÇÖKTÜ MÜ?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili "Tüm süreç takip ediliyor, kuralsız eğitim yapanlara ceza verilecek" dedi. EBA'da yaşanan erişim sıkıntısı ile "Bütün takipler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

    SİSTEMDE UYARI BULUNUYOR

    Sistemdeki uyarı şöyle:

    * Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında.

    * Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi'nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…

    EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

    HD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :12.084 MHz
    Polarizasyon : Yatay (H)
    Sembol oranı : 13.750
    FEC : 2/3

    SD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :11.916 MHz
    Polarizasyon : Dikey (V)
    Sembol oranı : 30.000
    FEC : ¾
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