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    • 22.09.2020 11:46
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    28 Şubat'ın baş aktörlerinden 'nun sözleri yine gündem oldu: Genç kızları okula almadığım için pişman değilim

    28 Şubat döneminin baş aktörlerinden olan ve o dönem rektörlük yaptığı İstanbul Üniversitesi'nde başörtülü kızların okula girmemesi için her şeyi yapan 'nun geçtiğimiz yıllarda çıktığı televizyon programında söyledikleri sosyal medyada yine gündem oldu. Zihniyetinin bir gram bile değişmediğini gösteren Alemdaroğlu, başörtüsünü Türklük ile ilişkilendirirken; başörtüsünün Türklükten uzaklaşmak olduğunu söyledi.

    28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden sayılan ve 'başörtüsü yasakçısı' olarak tanımlanan eski İstanbul Üniversitesi rektörü 'nun katıldığı TV programında genç kızlarla inançları yüzünden adeta savaştığı, onların okula girememeleri, eğitim alamamaları için talimatlar verdiği için zerrece pişmanlık duymadığını, yasakçı ve ayrımcı zihniyetinin hiç değişmediğini gösterdiği anlar sosyal medyada yine gündem oldu.

    AYARSIZ VE BİLGİSİZ İFADELER: BAŞÖRTÜSÜ TÜRKLÜKTEN UZAKLAŞTIRIYOR!!!
    Alemdaroğlu kendi talimatıyla gerçekleşen çirkin uygulamalar, tarihe kara bir leke olarak geçen utanç tablosu görüntülerle ilgili pişmanlık duymadığını belirtirken başörtüsünün şu an serbest olmasını, başörtülü öğretmen ve öğrencilerin olmasını, büyükelçilerin olmasını Türklükten uzaklaşmak olarak gördüğünü söyledi.

    Alemdaroğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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    Haberler Güncel 28 Şubat'ın baş aktörlerinden Kemal Alemdaroğlu'nun sözleri yine gündem oldu: Genç kızları okula almadığım için pişman değilim
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