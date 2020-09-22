28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden sayılan ve 'başörtüsü yasakçısı' olarak tanımlanan eski İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun katıldığı TV programında genç kızlarla inançları yüzünden adeta savaştığı, onların okula girememeleri, eğitim alamamaları için talimatlar verdiği için zerrece pişmanlık duymadığını, yasakçı ve ayrımcı zihniyetinin hiç değişmediğini gösterdiği anlar sosyal medyada yine gündem oldu.

AYARSIZ VE BİLGİSİZ İFADELER: BAŞÖRTÜSÜ TÜRKLÜKTEN UZAKLAŞTIRIYOR!!!

Alemdaroğlu kendi talimatıyla gerçekleşen çirkin uygulamalar, tarihe kara bir leke olarak geçen utanç tablosu görüntülerle ilgili pişmanlık duymadığını belirtirken başörtüsünün şu an serbest olmasını, başörtülü öğretmen ve öğrencilerin olmasını, büyükelçilerin olmasını Türklükten uzaklaşmak olarak gördüğünü söyledi.

Alemdaroğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.