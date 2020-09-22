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    • 22.09.2020 23:43
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    Genel Başkanı 'ye teşekkür etti

    , Twitter'dan yaptığı açıklamasına Genel Başkanı 'nin sözlerini ekleyerek yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı paylaşım dolayısıyla teşekkür etti.

    Bakan Selçuk Bahçeli'ye teşekkür etti

    , Genel Başkanı 'ye yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı paylaşım dolayısıyla teşekkür etti.

    Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamasına Bahçeli'nin paylaşımını ekleyerek, "Eğitim alanında tüm dünyanın zorlu bir geçiş süreci yaşadığı şu günlerde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasına dair bu anlamlı mesajı için Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Bahçeli, mesajında, "Dilerim ki bütün öğrencilerimiz kısa süre içinde sınıflarına ve öğretmenlerine kavuşur. Kontrollü yüz yüze eğitim sürecinde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, elbette sevgili çocuklarımızın büyük bir hassasiyet ve dikkat göstermeleri de yegane temennimdir. Üstün bir gayret gösteren Milli Eğitim Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını hassaten kutluyor, başarılar diliyorum." ifadesine yer vermişti.

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