Gaziantep'in Valisi Davut Gül'ün sosyal medyadan, havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini duyurmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gaziantep'te yeni çekilen bir eğlence videolarını paylaştı. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün sosyal medya hesabı da etiketlenerek paylaşılan görüntülerde, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara riayet edilmeyen eğlencede, çalan zurna eşliğinde masada oturanlardan birinin havaya ateş açması da cep telefonu kameralarına yansıyor.