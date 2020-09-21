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    • 21.09.2020 11:34
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    Virüs partisi düzenleyip havaya ateş açtı! 'li başkanın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

    Valisi Davut Gül'ün eğlence yaparak havaya ateş açan magandalara 44 bin 245 lira ceza kesildiğini açıklamasının ardından, Karkamış İlçe Başkanı 'ın düzenlediği ileri sürülen eğlencede havaya silahla ateş açılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Vatandaşlar CHP'li başkana "pandemi sürecinde virüs partisi düzenlenmiş' yorumları yaparak tepki gösterdi.

    CHP'li başkanın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

    Gaziantep'in Valisi Davut Gül'ün sosyal medyadan, havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini duyurmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gaziantep'te yeni çekilen bir eğlence videolarını paylaştı. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün sosyal medya hesabı da etiketlenerek paylaşılan görüntülerde, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara riayet edilmeyen eğlencede, çalan zurna eşliğinde masada oturanlardan birinin havaya ateş açması da cep telefonu kameralarına yansıyor.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ
    Hızla yayılan görüntülerle ilgili CHP'li başkandan hiç bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları, 'pandemi sürecinde virüs partisi düzenlenmiş' yorumları yaparak görüntülere tepki gösterdi.

    Öte yandan, Polat'ın yaklaşık 2 önce sosyal medyasından 9 yaşındaki torununa silahla havaya ateş açtırdığı görüntüleri yansımış, tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatılmıştı.
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