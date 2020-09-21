NASA açıkladı! Mavi Dolunay ne zaman görülecek? Mavi Dolunay nedir, nasıl olur?

Mavi Dolunay ne zaman görülecek? Mavi Dolunay nedir nasıl olur? NASA açıklamasının ardından Mavi Dolunay'ın ne zaman görüleceği merak ediliyor. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN?

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın 'mavi dolunay veya mavi ay' olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.