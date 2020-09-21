Türkiye'nin gözü kritik kabinede! Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler alınacak mı?



Başkan Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek. Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

LOKAL ÖNLEMLER

Hürriyet'in haberine göre; Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun TÜBİTAK'la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.

DOĞU AKDENİZ BRİFİNGİ

Toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, Yunanistan ile yaşanan gerginlik, son dönemde hız kazanan diplomasi trafiği ve müzakere sürecinin yanı sıra Almanya'nın arabuluculuk girişimleriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 24-25 Eylül'de gerçekleşecek Doğu Akdeniz gündemli AB Zirvesi öncesi yapılan hazırlıklar ve diplomatik girişimlerle ilgili brifing verecek.

Bu kapsamda Başkan Erdoğan, kabineye Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmelerde edindiği izlenimleri kabine üyeleriyle paylaşacak. Libya'daki gelişmeler, Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayiz El-Serrac'ın istifa kararının ardından atılacak adımlar, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetleri ile Suriye'deki son durum da masaya yatırılacak.