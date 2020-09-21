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    • 21.09.2020 11:35
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    Son dakika: Teröre 'Yıldırım' darbesi: Gri kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Hatay'da 'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.

    Teröre 'Yıldırım' darbesi

    İçişleri Bakanlığınca, Hatay Amanoslar kırsalında 'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlar gri listede yer aldığı tespit edildi.


    500 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORLARDI
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, 22 Ağustos'ta Hatay Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığı belirlendi.

    Gri kategorideki teröristlerin, terör örgütünde sözde grubu takım sorumlusu Hüseyin kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu Ciğer-Amed kod adlı Serhat Aykul ve sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman olduğu saptandı.

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