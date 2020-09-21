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    • 21.09.2020 11:14
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    Son dakika: - sınırında ! 1 oldu

    Son dakika haberi... - sınırında çıkan da, Azerbaycan sundan bir oldu.

    AA
    Ermenistan-Azerbaycan sınırında sıcak çatışma!

    - sınırında çıkan da, Azerbaycan sundan bir oldu.

    BİR ASKER ŞEHİT OLDU

    Azerbaycan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.

    GERGİNLİĞİN SORUMLUSU ERMENİSTAN

    Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma! 1 asker şehit oldu
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